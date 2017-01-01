Путин спустил постсоветскую Россию в унитаз — финансист

Скорее всего, РФ развалится, полагает Слава Рабинович.

Владимир Путин "не может выйти из власти", утверждает эксперт Reuters

Российский финансист и блогер Слава Рабинович заявил, что Владимир Путин спустил постсоветскую РФ в унитаз.

Глава страны "из-за своих преступлений не может выйти из власти, поэтому будет править до смерти или до переворота", написал эксперт на своей странице в Facebook.

"Путин — дебил. Он спустил постсоветскую Россию в унитаз…", — отметил аналитик.

По его словам, после политика "двинуть Россию в цивилизацию могут только условные правые либертарианцы (или около них)", но в РФ они к власти не придут. "Россия прое*ала свой шанс в конце 90-х и начале 2000-х. Навсегда. Скорее всего, она развалится", — добавил финансист.

Ранее российский политолог Дмитрий Орешкин говорил "Главреду", что в ближайшее время распад РФ маловероятен, а в перспективе ближайшего поколения, то есть 25 лет — почти неизбежен.