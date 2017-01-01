"Разворачивается скандал". Украина может испортить отношения с еще одной страной ЕС — нардеп

Кабинет министров внес Эстонию в список стран, которые считаются офшорными зонами.

У Украины могут серьезно испортиться отношения с еще одним из своих европейских партнеров — Эстонией

Конфликт может начаться из-за внесения Кабинетом министров прибалтийского государства в список стран, которые считаются офшорными зонами, сообщил в Facebook народный депутат Верховной Рады Борислав Береза.

"Как глава группы межпарламентской дружбы Украины с Эстонией только что пообщался с послом Эстонии в Украине Gert Antsu. Выяснилось, что наш Кабмин своим постановлением внес Эстонию в список стран, которые Украина считает офшорными зонами. По этому вопросу с послом связывались уже и Премьер-министр Эстонии и эстонские СМИ. Там из-за всей этой истории разворачивается большой скандал", — пишет он.

Береза отмечает, что один из европейских дипломатов предупредил его о том, что Украина может испортить отношения с Эстонией, как это ранее произошло с Венгрией.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский бизнес переезжает в Эстонию.