Стабильность и поддержка государства. Украинский бизнес мигрирует в Эстонию — СМИ

В Эстонии украинцы занимают третье место по количеству полученных карт э-резидента. В данный момент в департаменте полиции и погранохраны этой страны находится свыше 1600 заявлений с просьбой о э-резидентстве от наших сограждан.

При этом именно украинцы находятся на первом месте по количеству зарегистрированных юридических лиц в Эстонии — уже 314 украинских компаний при помощи карты э-резидента сменили прописку на эстонскую, пишет для ZN.UA Виталий Галицких, руководитель Таллиннского офиса ЮФ "Ильяшев и Партнеры".

Автор отмечает, что при этом Эстония не является налоговым раем и не конкурирует с офшорами.

"Бизнес, пришедший в Эстонию из Украины, стремится не оптимизировать налоги, а работать и развиваться в условиях стабильности и поддержки со стороны государства", — считает юрист.

"Эстонию называют "административным офшором", поскольку 99% всех государственных услуг в стране можно получить онлайн. Каждый житель Эстонии имеет ID-карту, которая используется для удаленной идентификации и как средство электронной цифровой подписи, — говорится в статье. — В данный момент использование электронных государственных услуг привело к тому, что в учреждениях исчезли очереди, а все процессы осуществляются в автоматическом режиме".

Напомним, ранее сообщалось, что экс-глава полиции безопасности Эстонии попробует искоренить коррупцию в Украине.