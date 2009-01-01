Ресурс легитимности Путина. Найдут ли "заменителя" президенту реставрированного СССР

Есть интрига в том, сохранится ли пор единство кремлевской элиты, говорит Максим Розумный.
Об этом доктор политических наук, заведующий отделом развития политической системы Национального института стратегических исследований Максим Розумный рассказал на чате в "Главреде".
"Речь идет не только об уменьшении доходов российского бюджета, но и о нежизнеспособной социальной системе, системе власти и обанкротившейся идеологии. Поэтому Россию может ожидать очередное уменьшение в рамках тех ресурсных ограничений, которые возникнут в итоге кризиса", — говорит политический эксперт.
По его словам, мировое сообщество отнесется с пониманием к этому процессу и сделает его максимально безопасным для окружающего мира.
Комментируя вопрос, есть ли малейший шанс, что Владимир Путин будет заменен на посту президент РФ, Максим Розумный заметил: "Интриги в том, что Путин может не набрать необходимое количество голосов на выборах в России, не существует. Интрига заключается в другом — сохранится ли до тех пор единство кремлевской элиты, не будет ли найден Путину заменитель".
"Также большим вопросом является запас прочности путинского режима после выборов и ресурс легитимности самого Путина", — добавил завотделом развития политсистемы Нацинститута стратегических исследований.
Напомним, ранее эксперт рассказал, хватит ли у Кремля сил на еще одну "холодную войну".
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