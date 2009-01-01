Ресурс легитимности Путина. Найдут ли "заменителя" президенту реставрированного СССР

Есть интрига в том, сохранится ли пор единство кремлевской элиты, говорит Максим Розумный.

Максим Розумный Главред

Сегодняшняя Российская Федерация — это реставрацияв уменьшенном масштабе. СССР распался, потому что не было ресурсов для поддержания его жизнедеятельности. Ресурсы РФ тоже стремительно иссякают.

Об этом доктор политических наук, заведующий отделом развития политической системы Национального института стратегических исследований Максим Розумный рассказал на чате в "Главреде".

"Речь идет не только об уменьшении доходов российского бюджета, но и о нежизнеспособной социальной системе, системе власти и обанкротившейся идеологии. Поэтому Россию может ожидать очередное уменьшение в рамках тех ресурсных ограничений, которые возникнут в итоге кризиса", — говорит политический эксперт.

По его словам, мировое сообщество отнесется с пониманием к этому процессу и сделает его максимально безопасным для окружающего мира.

Комментируя вопрос, есть ли малейший шанс, что Владимир Путин будет заменен на посту президент РФ, Максим Розумный заметил: "Интриги в том, что Путин может не набрать необходимое количество голосов на выборах в России, не существует. Интрига заключается в другом — сохранится ли до тех пор единство кремлевской элиты, не будет ли найден Путину заменитель".

"Также большим вопросом является запас прочности путинского режима после выборов и ресурс легитимности самого Путина", — добавил завотделом развития политсистемы Нацинститута стратегических исследований.

Напомним, ранее эксперт рассказал, хватит ли у Кремля сил на еще одну "холодную войну".

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