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Россия направила в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе

Сегодня, 19:52

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает присутствие миротворцев ООН на Донбассе.

Совбез ООН
Reuters
Российская Федерация направила в Совет Безопасности ООН проект резолюции о размещении миротворцев на линии разграничения на оккупированном Донбассе.

Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС.

"Сегодня нами направлен соответствующий проект резолюции председателю Совета Безопасности и генеральному секретарю ООН. Надеемся, что в ближайшее время он будет распространен среди членов совета", — заявил Небензя.

Россия пытается исказить саму идею и цели введения миротворческой операции, заявили в МИД Украины. Официальный Киев подчеркивает, что миротворческая миссия должна также взять под контроль украинско-российскую границу.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает присутствие миротворцев ООН на Донбассе, однако они должны находиться только на линии разграничения.

Напомним, Россия может "вылететь" из Совета Европы.

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Россия, Совбез ООН, резолюция, миротворцы, Донбасс
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