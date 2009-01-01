Россия направила в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает присутствие миротворцев ООН на Донбассе.
Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС.
"Сегодня нами направлен соответствующий проект резолюции председателю Совета Безопасности и генеральному секретарю ООН. Надеемся, что в ближайшее время он будет распространен среди членов совета", — заявил Небензя.
Россия пытается исказить саму идею и цели введения миротворческой операции, заявили в МИД Украины. Официальный Киев подчеркивает, что миротворческая миссия должна также взять под контроль украинско-российскую границу.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает присутствие миротворцев ООН на Донбассе, однако они должны находиться только на линии разграничения.