Россия станет изгоем из-за отравления Скрипаля - британская контразведка

Позицию озвучил глава ведомства МІ5 Эндрю Паркер.
Выдержки из заявления чиновника, которое должно быть озвучено в Берлине (ФРГ), публикует новостное агентство Reuters. По мнению Паркера, Британия и ЕС должны наладить как можно более тесное партнерство в отрасли безопасности – "для того, чтобы противостоять злополучным попыткам Москвы подорвать западные демократии". Он видит РФ как враждебное государство, которое постоянно пытается "осуществлять агрессивные и пагубные действия при помощи своих военных и разведывательных структур".
Помимо этого, утверждает глава MI5, Кремль выпустил "беспрецедентный уровень дезинформации" после инцидента в Солсбери, и Запад должен "пролить свет сквозь туман лжи, полуправды и затуманиваний, которые исходят от российской пропагандистской машины".
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Великобритании стала известна доза вещества, использованного для отравления семьи Скрипалей.
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