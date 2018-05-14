Россия станет изгоем из-за отравления Скрипаля - британская контразведка

Руководитель британской спецслужбы MI5 (контрразведка) Эндрю Паркер планирует выступить с официальной речью, в которой говорится, что РФ "ожидает участь изолированного парии" (изгоя - "Главред") из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Выдержки из заявления чиновника, которое должно быть озвучено в Берлине (ФРГ), публикует новостное агентство Reuters. По мнению Паркера, Британия и ЕС должны наладить как можно более тесное партнерство в отрасли безопасности – "для того, чтобы противостоять злополучным попыткам Москвы подорвать западные демократии". Он видит РФ как враждебное государство, которое постоянно пытается "осуществлять агрессивные и пагубные действия при помощи своих военных и разведывательных структур".

Помимо этого, утверждает глава MI5, Кремль выпустил "беспрецедентный уровень дезинформации" после инцидента в Солсбери, и Запад должен "пролить свет сквозь туман лжи, полуправды и затуманиваний, которые исходят от российской пропагандистской машины".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Великобритании стала известна доза вещества, использованного для отравления семьи Скрипалей.