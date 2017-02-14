Россиянина могут посадить на пять лет за оскорбление "ватников"

Есть информация лишь о том, что дело заведено по статье о "возбуждении ненависти либо вражды".

В российском Саратове в отношении местного жителя возбудили уголовное дело за комментарий в социальной сети "ВКонтакте", который, по мнению следователей, оскорбляет представителей русской нации и лиц группы "ватники".

Об этом сообщил правозащитник Павел Чиков, передает Новая газета.

Подробности дела пока неизвестны. Есть информация лишь о том, что дело заведено по статье о "возбуждении ненависти либо вражды".

По сведениям правозащитного центра "Сова", обвиняемым является 19-летний Александр Гозенко. Комментарий, который стал причиной уголовного преследования, молодой человек опубликовал под одним из постов на собственной странице во "ВКонтакте". Юноше грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, украинский писатель рассказал, откуда растут ноги у "ватников".