Украинский писатель рассказал, откуда растут ноги у "ватников"

Какая разница в мировоззрение жителей Восточной и Западной Украины и в чем они никогда не найдут согласия.

Об этом известный сказочник, телеведущий и писатель Сашко Лирник рассказал на чате в "Главреде".

Писатель считает, что никакой разницы не существует. "Нет такой разницы и никогда не было. Следует четко различать украинский, живущих на своей земле, и завезенных мигрантов или их потомков во времена Советского Союза. Для них — "мой адрес не дом и НЕ улица, мой адрес — Советский Союз". Это делалось и поддерживалось целенаправленно. И сейчас имеем результат в виде войны и оккупации. Я сам прошел этот процесс и прекрасно понимаю, откуда растут ноги у "ватников". Украинцы между собой всегда легко понимаются, и никакой пропасти или противоречий между ними нет. Подчеркиваю, я имею в виду украинский не по языку, а по мышлению и менталитета", — сказал Лирник.

Он также добавил, что процент чистых русских у нас небольшой — менее 10%. "Для меня не существует русскоязычных украинцев — их правильно назвать русифицированными украинцами. Это когда родители или деды говорят на украинском, а дети уже по-русски. Но от этого русскими они не стали. И вопрос времени и вектора дерусификации, чтобы они или их дети, или даже внуки, вернулись к своей культуре и языку. Процент чистых русских у нас небольшой — менее 10% (по официальным данным). А остальное — это целенаправленно и принудительно русифицированные украинцы".

Напомним, известный сказочник рассказал, как нужно украинизировать восточные и южные регионы.

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