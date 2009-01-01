Российский политолог раскрыл, почему избрание Трампа ухудшило положение Кремля

Никогда бы в Штатах не сложился такой антипутинский консенсус среди внешнеполитического истеблишмента, как сейчас, пишет Пионтковский.

Дональд Трамп Reuters

В Москве еще не осознали, что избрание нового президента США Дональда Трампа только ухудшило их положение.

Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, пишет "Обозреватель".

"Никогда бы в Штатах не сложился такой антипутинский консенсус среди внешнеполитического истеблишмента, как сейчас. Кстати, такой же консенсус складывается и у Европы по отношению к хамскому поведению Трампа. Посмотрите на заявления Туска, посмотрите, как меняются, казалось, благоприятные прогнозы относительно выборов для Кремля во Франции, Германии", — пишет он.

"Провал с Трампом Кремль очень серьезно отрезвит. Россияне в Украине провалились. Посмотрите, насколько редко употребляют слова "русский мир", "Новороссия". Где все эти знаменитые лозунги 14-го года? План же был оттяпать 10-12 областей Украины, а закончилось все только бандитским огрызком Лугандонии, которую хотят впихнуть обратно в тело Украины, как раковую опухоль", — добавил Пионтковский.

Напомним, ранее западные СМИ объяснили, почему не будет сделки Путина с Трампом.