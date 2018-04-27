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Рукопожатие, исторический шаг. Как прошла встреча глав Южной Кореи и КНДР, фото

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Мун Чжэ Ин,Ким Чен Ын < >
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1 / 6 Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились в пограничном пункте (Reuters)

Мероприятие состоялось сегодня в пограничном пункте Пханмунджом.

Мун Чжэ Ин,Ким Чен Ын
Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились в пограничном пункте Reuters
В пятницу, 27 апреля, в пограничном пункте Пханмунджом встретились президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Корейской Народно-Демократической Республики (Северная Корея) Ким Чен Ын.

Главы государств пожали друг другу руки, пишет ТАСС.

По данным агентства, потом Ким Чен Ын сделал шаг на южнокорейскую сторону границы и стал первым лидером КНДР, посетившим Южную Корею с 1953 года.

"Затем случилось то, чего никто из присутствующих явно не ожидал: взяв Мун Чжэ Ина за руку, Ким Чен Ын предложил ему ступить на северокорейскую сторону границы. Тот сделал это без колебаний", — отмечается в материале.

После короткого совместного фотографирования, лидеры стран вернулись на южнокорейскую сторону границы и в сопровождении высокопоставленных делегаций направились к "Дому мира", где было запланировано проведение переговоров.

Напомним, 9 января стартовали первые за несколько лет переговоры о вариантах улучшения отношений между Южной Кореей и КНДР. Позже в Северной Корее центральный комитет правящей Трудовой партии на пленарном заседании решил, что страна прекратит ядерные испытания и перестанет запускать межконтинентальные баллистические ракеты с субботы, 21 апреля.

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Мун Чжэ Ин, Ким Чен Ын, КНДР, Южная Корея, встреча
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