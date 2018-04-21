Трамп назвал решение КНДР по ядерным испытаниям "большим прогрессом"

Президент США Дональд Трамп считает, что решение Корейской Народно-Демократической Республики (Северная Корея) приостановить все ядерные испытания является большим прогрессом.

Такая новость является очень хорошей для республики и мира, написал американский лидер в своем аккаунте в Twitter.

"Северная Корея согласилась приостановить все ядерные испытания и закрыть главный испытательный полигон. Это очень хорошая новость для Северной Кореи и мира — большой прогресс!", — отметил он.

Ранее сообщалось, что КНДР центральный комитет правящей Трудовой партии на пленарном заседании решил, что страна прекратит ядерные испытания и перестанет запускать межконтинентальные баллистические ракеты с субботы, 21 апреля.

До этого глава Северноий Кореи Ким Чен Ын говорил, что страна пойдет на денуклеаризацию Корейского полуострова (сокращение арсеналов ядерного оружия, его носителей и средств доставки, а также производства), если будут созданы подходящие условия со стороны Южной Кореи и США.

Напомним, в сентябре 2017 года Совбез ООН ужесточил санкций против КНДР, введенные из-за запусков баллистических ракет и ее ядерной программы. Дональд Трамп подписал указ о введении Штатами новых ограничительных мерах в отношении республики, а потом "свежими" санкциями ее наказал Евросоюз.

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