В КНДР решили прекратить ядерные испытания и запуски баллистических ракет

В Корейской Народно-Демократической Республики (Северная Корея) центральный комитет правящей Трудовой партии на пленарном заседании решил, что страна прекратит ядерные испытания с субботы, 21 апреля.

КНДР также перестанет запускать межконтинентальные баллистические ракеты, пишет Yonhap со ссылкой на Центральное северокорейское информационное агентство (KCNA).

По его данным, государство "прекратит ядерные испытания в северной части страны, чтобы подтвердить обещание приостановить ядерные испытания".

Ранее глава Северноий Кореи Ким Чен Ын говорил, что страна пойдет на денуклеаризацию Корейского полуострова (сокращение арсеналов ядерного оружия, его носителей и средств доставки, а также производства), если будут созданы подходящие условия со стороны Южной Кореи и США.

Напомним, в сентябре 2017 года Совбез ООН ужесточил санкций против КНДР, введенные из-за запусков баллистических ракет и ее ядерной программы. Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении Штатами новых ограничительных мерах в отношении республики, а потом "свежими" санкциями ее наказал Евросоюз.

Читайте наши новости в Телеграм:

https://t.me/glavredinfo