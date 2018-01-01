"С комфортом и ветерком". СМИ узнали, как Ким Чен Ын будет добираться на встречу с Трампом

Условия безопасности для северокорейского диктатора в данном путешествия будут практически беспрецендентными.

Ким Чен Ын Reuters

Китайские власти планируют направить эскорт из истребителей ради сопровождения самолета северокорейского диктатора Ким Чен Ына, на котором тот направится на официальную встречу с президентом США Дональдом Трампом в Сингапур.

Соответствующее сообщение в четверг, 7 июня, опубликовало издание South China Morning Post со ссылкой на собственные источники. Согласно имеющейся информации, если Китай предоставит эскорт из истребителей на собственной территории, то таким образом прямо сигнализирует США и Южной Корее о мощной поддержке властей Северной Кореи.

Точный маршрут, которым лидер Северной Кореи направится в Сингапур, держится в строжайшей тайне. Однако военные и дипломатические эксперты полагают, что Ким Чен Ын полетит на саммит именно через воздушное пространство Китае, поскольку это обеспечит ему максимальную безопасность в пути.

Напомним, ранее адвокат Трампа заявил о том, что Ким Чен Ын умолял о встрече с президентом США Дональдом Трампом.

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