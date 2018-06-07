"С комфортом и ветерком". СМИ узнали, как Ким Чен Ын будет добираться на встречу с Трампом

Китайские власти планируют направить эскорт из истребителей ради сопровождения самолета северокорейского диктатора Ким Чен Ына, на котором тот направится на официальную встречу с президентом США Дональдом Трампом в Сингапур.

Соответствующее сообщение в четверг, 7 июня, опубликовало издание South China Morning Post со ссылкой на собственные источники. Согласно имеющейся информации, если Китай предоставит эскорт из истребителей на собственной территории, то таким образом прямо сигнализирует США и Южной Корее о мощной поддержке властей Северной Кореи.

Точный маршрут, которым лидер Северной Кореи направится в Сингапур, держится в строжайшей тайне. Однако военные и дипломатические эксперты полагают, что Ким Чен Ын полетит на саммит именно через воздушное пространство Китае, поскольку это обеспечит ему максимальную безопасность в пути.

Напомним, ранее адвокат Трампа заявил о том, что Ким Чен Ын умолял о встрече с президентом США Дональдом Трампом.