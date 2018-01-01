Селфи с прокладками и тампонами. Социальная акция захлестнула весь мир, фото

Активисты из различных стран мира демонстрируют доступность разговора о женской гигиене.

Аруначалам Муруганантам начал массовое производство в Индии средств женской гигиены. Фото: bbc.com #PadManChallenge, призванный показать, что в менструации и средствах гигиены нет ничего стыдного, начал предприниматель из Индии Аруначалам Муруганантам.

Основанием для акции стал выход 9 февраля в Индии, Индонезии, США, Великобритании и других странах в кинопрокат фильма "Пэдмен" ("Человек-прокладка"), который рассказывает историю этого выдающегося индийского бизнесмена, который смог сделать гигиенические прокладки для женщин своей страны доступными, сообщает Медуза.

Мужчина, воодушевившись историей своей жены, создал в своей стране индустрию по производству доступных средств гигиены для женщин всех штатов Индии. Перед премьерой фильма Аруначалам Муруганантам выложил в твиттер свое фото с новой гигиенической прокладкой и предложил запустить флешмоб #PadManChallenge— чтобы показать, что в менструации и средствах гигиены нет ничего стыдного.

"Да, в моей руке прокладка, и тут нечего стесняться. Это естественно. Точка", — написал предприниматель.

Бизнесмена поддержали многие актеры в Индии.

Фото: скрин Twitter/A Muruganantham

В России флешмоб поддержала модель Наталь Водянова.

"Да, вы не ошиблись, у меня в руке обычная гигиеническая прокладка. Месячные — это естественная часть жизни любой женщины, и мне бы хотелось, чтобы тема женского здоровья могла свободно обсуждаться в любой стране мира. Давайте поговорим об этом", - написала она.

Фото: скрин Instagram/natasupernova

В США акция в поддержку доступности женской гигиены стала основанием для протеста. Активисты возмутились блокировкой в штате Аризона законопроекта, который дает финансирование для неограниченного доступа к различным средствам гигиены во время менструации для заключенных женщин. Ранее им выдавали 12 прокладок ежемесячно, однако после многчисленных возмущений простых американцев количество увеличили до 36 штук.

Фото: скрин Twitter/Christy Love‏

В Казахстане один из местных банков также решил принять участие во флешмобе, однако не совсем правильно ретранслировал его суть. Вместо селфи с прокладкой SMM-менеджер банка выложил фотографию сотрудницы с банковской картой.

"Карта — это естественная часть жизни любой женщины, и мне бы хотелось, чтобы тема женского шопинга могла свободно обсуждаться в любой семье мира", — говорилось в посте банка.

Фото: скрин Facebook/Евразийский банк

Как ранее сообщалось, в мире также набирает популярности опасный интернет-флэшмоб под названием Tide Pod Challenge, который может плачевно закончиться для авторов. Согласно условиям, подростки жуют на камеру гель-таблетки Tide для стирки.