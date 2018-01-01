Швейцария арестовала акции "Северного потока" повторно

Активы останутся под арестом до окончания рассмотрения апелляции "Нафтогаза".

Акции "Северного потока" арестовали повторно. Reuters

В Швейцарии суд повторно наложил арест на акции "Северного потока-1" и "Северного потока-2", которые принадлежат "Газпрому".

Ранее арест с них сняли, так как активы находятся за пределами кантона Цуг (суд которого и выносил решение) и, соответственно, пребывают вне юрисдикции органа по взысканию долгов.

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Однако "Нафтогаз" обжаловал данное решение в суде – и пока будет рассматриваться апелляция украинской стороны, активы останутся под арестом, сообщается на сайте НАК.

Таким образом, "Газпром" вновь лишили возможности распоряжаться этими акциями.

Напомним, 28 мая "Газпром" направил в апелляционный суд заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража по выплате 4,6 миллиарда долларов "Нафтогазу" по транзитному контракту.

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