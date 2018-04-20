"Газпром" пошел с документами в Стокгольмский арбитраж расторгать контракты с Украиной

"Газпром" отправил в Стокгольмский арбитраж документы на расторжение контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит топлива.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российская сторона готова вести переговоры с НАК "Нафтогаз Украины" о транзите газа после 2019 года, сообщила пресс-служба компании. "Однако Украина должна обосновать экономическую целесообразность транзита через свою территорию", — добавил он.

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Напомним, стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно.

Согласно первому решению украинская госкомпания должна выплатить 2,019 миллиарда долларов плюс 0,03% за каждый день просрочки платежа. По второму — российская должна 4,637 миллиарда долларов. В Москве заявили, что эти решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем "Газпром" обжалует их и намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.

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Также "Газпром" отправил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов. В конце марта компании провели переговоры по этому вопросу, следующий раунд которых назначили на апрель.

Напомним, глава "Газпрома" предложил Украине доказать свою целесообразность в качестве транзитера и готовность поставлять газ в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год. Для сравнения, в 2017-м году Украина транспортировала 93 млрд кубометров российского газа, а в 2016-м — 82 млрд. В ответ Украина потребовала прокачивать газ через свою ГТС в прежних объемах, отметив, что предложенные "Газпромом" новые условия невыгодны.

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен отметили, что для запуска "Северного потока-2" Европе необходимы гарантии сохранения транзита через Украину.