На активы "Газпрома" наложили арест по требованию "Нафтогаза"

Международная компания Nord Stream 2 AG получила постановление о наложении обеспечительных мер в рамках взыскания с "Газпрома" средств по требованию "Нафтогаза Украины".

Представитель компании не уточнил, о каких обеспечительных мерах идет речь, передает РИА Новости.

В то же время официальный представитель Nord Stream 2 Йенс Мюллер подтвердил ТАСС, что 29 мая базирующаяся в швейцарском городе Цуг компания получила "предписание по замораживанию [активов] во исполнение требований о долгах против "Газпрома".

"Мы не комментируем детали этой судебной процедуры. Это не повлияет на проект Nord Stream 2", - сказал представитель, отметив, что действия по замораживанию активов Nord Stream 2 не скажутся на работе компании. .

"Газпром" уже подтвердил, что "Нафтогаз" пытается взыскать в Швейцарии 2,56 миллиарда долларов по решению арбитража Стокгольма от 28 февраля текущего года.

Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев в ходе беседы с президентом Петром Порошенко 30 мая подчеркнул, что хотя "Газпром" и попытается обжаловать решение Стокгольмского арбитража в суде Швеции, это не останавливает уже принятое решение.

"Оно остается в силе и соответственно мы будем его выполнять", - отметил глава "Нафтогаза", добавив, что единственным основанием, которое нашел российский монополист, чтобы оспорить - это какая-то лингвистическая экспертиза.

"Мы все прекрасно помним экспертизу в делах типа Алмаз-Антей - что и самолет не сбивали, и другие вещи. Мне кажется, что здесь россияне больше играют в какую-то пиар-игру", - отметил Коболев.

Во вторник, 29 мая, офисы Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG - проектных компаний "Северного потока" и "Северного потока–2" - посещали швейцарские приставы. По информации источника Интерфакса в отрасли, акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG уже заморожены. Работа ведется в Швейцарии, Нидерландах и Великобритании в рамках статьи 5 Нью-йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений.

"Газпром" наверняка будет оспаривать арест в местных судах. Если суд откажет, тогда можно будет сказать, что наложен арест", - отметил собеседник агентства.

28 мая "Газпром" направил в апелляционный суд заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража по выплате 4,6 миллиарда долларов "Нафтогазу" по транзитному контракту.