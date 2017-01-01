Сильные холода в США и мощный циклон на Мадагаскаре привели к гибели более 50 человек

Непривычно сильные для востока США холода привели к гибели 26 людей

Reuters

Непривычные холода в США и тропический циклон на Мадагаскаре привели к гибели более 50 человек.

Так в результате циклона, по меньшей мере 29 человек погибли и еще трое получили ранения.

"Циклон, который ударил по восточному Мадагаскару в минувшие выходные, убил по меньшей мере 29 человек", — говорится в сообщении Reuters.

Также сообщается о двух пропавших без вести и трех раненых.

Тропический циклон "Ава" прошелся по Мадагаскару в пятницу и субботу, поразив в основном восточное побережье острова.

Более 13 000 человек были эвакуированы.

Также около 16 000 учеников были отстранены от занятий до четверга из-за наводнений и риска оползней.

Между тем, непривычно сильные для востока США холода привели к гибели 26 людей, сообщает CBS.

Согласно информации телеканала, по причине вторжения холодного арктического воздуха побиты рекорды минимальной температуры в Портленде, штат Мэн (минус 24 градусов Цельсия), а Бостон повторил минимум 1896 г. (-19 градусов).

В ряде прибрежных штатов ветер поднял высокую нагонную волну, которая затопила улицы расположенных на побережье населенных пунктов.

В частности, в штате Массачусетс власти были вынуждены эвакуировать часть населения, когда море затопило некоторые улицы и вода стала замерзать.

Также были закрыты несколько аэропортов, в частности, аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке отменил уже свыше 500 рейсов. В больницы поступает много пациентов с обморожениями.