"Скинь на пейджер": у Путина предложили заменить Telegram на ICQ

В Кремле собрались искать альтернативу в случае блокировки популярного мессенджера.
"Мне нравится ICQ. Это полноценный месенджер, совершенно ничем не уступающий Telegram с точки зрения обычного пользователя", - цитирует Клименко Интерфакс.
Он добавил, что в случае блокировки Telegram на территории РФ доступ к нему могут потерять 80-90% пользователей рунета. Напомним, с 2010 года программа обмена сообщениями ICQ принадлежит к близкой к Кремлю группе компаний Mail.Ru.
В соцсетях заявление Клименко пользователи активно высмеивают, предлагая пользоваться вместо фейсбука сервисом MySpace, растерявшим популярность 10 лет назад, пейджерами и почтовыми голубями.
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В свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают Telegram удобным мессенджером, но в случае его блокировки будут искать альтернативу.
Как сообщалось ранее, Роскомнадзор обратился в суд с иском о блокировке Telegram. Павел Дуров в ответ еще раз заявил, что не предоставит кому-либо ключей шифрования, которые могут позволить правительственным организациям получить доступ до сообщений пользователей мессенджера.