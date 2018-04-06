Роскомнадзор дождался: подан иск о блокировке Telegram

Спустя 17 дней после ультиматума Роскомнадзора ведомство обратилось в суд с иском о блокировке мессенджера Telegram, сообщили 6 апреля в пресс-службе ведомства.

"Исковое заявление подано в связи с выявлением ФСБ России неисполнения компанией Telegram Messenger Limited Liability Partnership обязанности организатора распространения информации, установленной пункта 4.1 статьи 10.1 данного закона ["Об информации"]", — сказано в заявлении.

Источники "Интерфакса" также сообщили, что Роскомнадзор подал иск против мессенджера о непредоставлении ключей шифрования по запросу ФСБ. При этом не уточняется, идет ли речь об одном иске или о разных.

Как известно, согласно требованиям Роскомнадзора, Telegram до 4 апреля должен был передать ФСБ ключи шифрования. Однако представители мессенджера ответили, что принцип построения сервиса не позволяет это сделать.

При этом основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что ключей не предоставит.

"Угрозы заблокировать Telegram, если он не передаст частные данные пользователей, не принесут плодов. Telegram продолжит отстаивать свободу и неприкосновенность частной жизни", – написал Дуров на своей странице в Twitter.

Напомним, создатель мессенджера, российский олигарх Павел Дуров заявлял, что не продаст Telegram ни за какие деньги. Он дал "пожизненную гарантию", что не продаст Telegram "даже за 20 млрд долларов".

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