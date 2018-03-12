Смертельная авиакатастрофа в Катманду: в аэропорту назвали причины

Роковая ошибка случилась при заходе на посадку.

Авиакомпания и аэропорт Катманду называют друг друга виновными в авиакатастрофе фото: EPA/UPG

Причиной крушения самолета Bombardier бангладешской авиакомпании US-Bangla Airlines, по результатам предварительного расследования, стала ошибкка экипажа при заходе на посадку.

Глава аэропорта Катманду Раджкумар Четри заявил, что лайнер зашел на посадку не с той стороны. Об этом сообщает Kathmandu Post.

"Вместо того, чтобы приземляться с северной стороны, самолет взял курс на северо-восток, и с этой позиции начал заходить на посадку. В результате этого, самолет не попал на взлетно-посадочную полосу", - сказал Четри.

По словам сотрудника аэропорта, спасательные службы прибыли на место катастрофы очень оперативно, что помогло спасти жизни. Сразу после аварии лайнер охватило мощное пламя.

Однако руководство авиакомпании US-Bangla Airlines настаивает, что виновны в катастрофе диспетчеры аэропорта Катманду. Об этом сообщает ВВС.

"Диспетчеры дали неправильное направление. Наш пилот не виноват", - цитирует представителя компании СМИ.

Напомним, 12 марта в аэропорту Катманду при посадке разбился пассажирский самолет, летевший из Бангладеша. В результате авиакатастрофы погибли 50 человек, не менее 20 пассажиров получили ранения.