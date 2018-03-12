Смертельная авиакатастрофа в Катманду: в аэропорту назвали причины

Роковая ошибка случилась при заходе на посадку.
Глава аэропорта Катманду Раджкумар Четри заявил, что лайнер зашел на посадку не с той стороны. Об этом сообщает Kathmandu Post.
"Вместо того, чтобы приземляться с северной стороны, самолет взял курс на северо-восток, и с этой позиции начал заходить на посадку. В результате этого, самолет не попал на взлетно-посадочную полосу", - сказал Четри.
По словам сотрудника аэропорта, спасательные службы прибыли на место катастрофы очень оперативно, что помогло спасти жизни. Сразу после аварии лайнер охватило мощное пламя.
Однако руководство авиакомпании US-Bangla Airlines настаивает, что виновны в катастрофе диспетчеры аэропорта Катманду. Об этом сообщает ВВС.
"Диспетчеры дали неправильное направление. Наш пилот не виноват", - цитирует представителя компании СМИ.
Напомним, 12 марта в аэропорту Катманду при посадке разбился пассажирский самолет, летевший из Бангладеша. В результате авиакатастрофы погибли 50 человек, не менее 20 пассажиров получили ранения.