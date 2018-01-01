Смертная казнь. Прокуроры требуют для расстрелявшего школу во Флориде высшей меры наказания

Адвокаты просят пожизненное заключение.

Адвокаты просят для Николаса Круза пожизненного заключения Фото: MIKE STOCKER/PRESS POOL

Сторона обвинения в деле 19-летнего стрелка Николаса Круза, который на прошлой неделе убил 17 человек в школе штата Флорида , просит для него наказание в виде смертного приговора.

Адвокаты просят ограничиться пожизненным заключением, сообщае The Wall Street Journal.

"Адвокаты, которые стремятся избежать казни Николаса Круза за стрельбу на прошлой неделе в школе Паркленда (штат Флорида), могут натолкнуться на значительное препятствие – историческое количество вынесенных в штате смертных приговоров, что ставит его на вторую позицию по их количеству в США", - отмечает издание.

Адвокат стрелка заявил, что обвиняемый признает свою вину, если прокуроры согласятся на пожизненное заключение без возможности пересмотра об освобождении. По мнению общественного защитника, такое наказание позволит избежать многих лет судебного процесса и обращений, которые могут беспокоить семьи погибших и пострадавших.

Государственный прокурор еще не обнародовал свое мнение, однако подчеркнул, что преступление "принадлежит к тому типу, для которого была установлена смертная казнь".

В издании уточняют, что наказание в виде смертной казни распространено во Флориде. Сейчас в штате насчитывается 348 осужденных, которых ожидает высшая мера наказания. Например, в Калифорнии это число значительно меньше.

Напомним, 14 февраля в американском городке Паркленд, штат Флорида, произошла стрельба в школе, жертвами которой стали 17 человек. На месте происшествия задержали бывшего ученика школы - 19-летнего Николаса Круза, который признал совершение преступления.