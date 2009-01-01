Смертник, устроивший теракт в Манчестере, до преступления вел себя странно — западные СМИ

Злоумышленник якобы родился в Британии в семье ливийцев.

Скорая помощь в Манчестере, иллюстрация Reuters

В британском Манчестереза несколько недель до осуществленияв городе странно себя вел.

Об этом рассказали его соседи, в частности, 21-летняя Лина Ахмед, пишет УНИАН со ссылкой на Daily Mail.

В то же время агентство уточнило, что злоумышленник родился в Великобритании в семье ливийцев и жил с родными.

"… было слышно, как нападавший распевал исламские молитвы на улице возле своего дома в южной части города", — говорится в статье.

По словам Ахмед, Абеди говорил, что "существует лишь один Бог, и пророк Мухаммед является его посланником". Полиция пытается установить, злоумышленник действовал самостоятельно или был сообщником более широкой террористической сети.

Напомним, в Манчестере на стадионе прогремел взрыв, погибли 22 человека, среди них есть дети. Ответственность за преступление взяла на себя террористическая организация "Исламское государство". Британские правоохранители в рамках расследования теракта задержали мужчину.