Сегодня, 23:48 RSS

Смертник, устроивший теракт в Манчестере, до преступления вел себя странно — западные СМИ

Сегодня, 22:38

Злоумышленник якобы родился в Британии в семье ливийцев.

Манчестер, взрыв, стадион
Скорая помощь в Манчестере, иллюстрация Reuters
В британском Манчестере террорист-смертник Салман Абеди за несколько недель до осуществления взрыва на стадионе в городе странно себя вел.

Об этом рассказали его соседи, в частности, 21-летняя Лина Ахмед, пишет УНИАН со ссылкой на Daily Mail.

В то же время агентство уточнило, что злоумышленник родился в Великобритании в семье ливийцев и жил с родными.

"… было слышно, как нападавший распевал исламские молитвы на улице возле своего дома в южной части города", — говорится в статье.

По словам Ахмед, Абеди говорил, что "существует лишь один Бог, и пророк Мухаммед является его посланником". Полиция пытается установить, злоумышленник действовал самостоятельно или был сообщником более широкой террористической сети.

Напомним, в Манчестере на стадионе прогремел взрыв, погибли 22 человека, среди них есть дети. Ответственность за преступление взяла на себя террористическая организация "Исламское государство". Британские правоохранители в рамках расследования теракта задержали мужчину.

Теги:  
Манчестер, теракт, смертник, Салман Абеди
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...