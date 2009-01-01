Смертоносный "Харви". В США возросло число жертв урагана

В Хьюстоне тысячи жителей спасаются от стихийного бедствия в убежищах.

Последствия урагана в США, иллюстрация Reuters

В США"Харви", бушевавшего в штабе Техас, возросло до десяти человек.

Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на данные властей штата, пишет "Новое Время".

Издание уточнило, что в городе Хьюстон выпало более 760 мм осадков, свыше 8 тыс. жителей спасаются от стихийного бедствия в убежищах.

"В округе Харрис зафиксировано шесть смертей, которые могут быть связаны с наводнениями", — сказала спикер окружного Института судебных наук Трисия Бентли.

По ее словам, также один человек погиб в городе Рокпорт, еще один — в Ла-Марке, а два — в округе Монтгомери.

Напомним, в Техасе "Харви" стартовал как четырехбалльный ураган со скоростью ветра до 209 км в час, позже он ослаб до уровня тропического шторма. "Харви" является самым сильным ураганом в штате, начиная с 1961 года.

Видео: ТСН