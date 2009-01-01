Смоленская трагедия. Польская комиссия нашла запись момента взрыва Ту-154

Сейчас специалисты занимаются анализом данных, отметил Мацеревич.

Обломок самолета Ту-154, иллюстрация mak.ru

Польская комиссия в бортовом самописце нашла запись момента взрыва самолета Ту-154, который

Об этом рассказал министр нацобороны Польши Антоний Мацеревич пишет УНИАН, ссылаясь на Polskie Radio.

В то же время чиновник уточнил, что сейчас специалисты занимаются анализом данных.

"Тогда мы установили, что произошел взрыв, который в конечном итоге самолет уничтожил. В настоящее время мы знаем намного больше деталей", — добавил Мацеревич.

Напомним, 10 апреля 2010 года вблизи Смоленска разбился президентский авиалайнер воздушных сил Польши с главой страны Лехом Качиньским и рядом других высокопоставленных представителей польской власти на борту. В результате катастрофы погибли все 96 человек, находившихся в самолете.

Межгосударственный авиационный комитет сделал выводы, что причиной инцидента стали неправильные действия экипажа, но многие подозревали Москву в причастности к трагедии. В 2015 году новые власти Польши решили вернуться к вопросу катастрофы. В феврале 2016-го страна возобновила расследование крушения, а в сентябре было принято решение об эксгумации жертв.