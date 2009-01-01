Снежная лавина накрыла отель в Италии, погибли 30 человек

Сход лавины, вероятно, спровоцировало землетрясение, произошедшее в центральных районах Италии накануне.
Об этом сообщили итальянские спасатели, пишет русская служба ВВС.
Сход лавины, вероятно, спровоцировало землетрясение, произошедшее в центральных районах Италии накануне.
L'arrivo dei soccorritori di fronte all'hotel #rigopiano travolto: "La #valanga lo ha spostato di 10 metri" → https://t.co/evmsfUHMNK pic.twitter.com/nyVoESAT51— Rainews (@RaiNews) 19 января 2017 г.
Однако из-за сильных снегопадов и заблокированных дорог спасателям удалось добраться до отеля лишь рано утром в четверг.
"Много погибших", — цитируют итальянские СМИ представителя спасательной службы Антонио Крочетту.
По словам спасателей, крыша здания частично разрушилась в результате удара лавины.
По предварительным данным, в отеле Rigopiano находились до 30 человек.
(19gen-9:00) Drago54 sulla verticale #HotelRigopiano. Soccorso in atto pic.twitter.com/udCEEQlcPt— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 19 января 2017 г.
#hotel #Rigopiano di #Farindola, soccorsi in difficoltà, situazione critica pic.twitter.com/55TgaBO7Rc— Local Team (@localteamtv) 19 января 2017 г.
Также появились первые кадры обрушения внутри отеля.
Prime immagini dall'interno del #hotel #rigopiano @RaiNews @RaiStudio24 pic.twitter.com/hCkUUyITQC— Iman Sabbah (@isabbah) 19 января 2017 г.
Стоит отметить, что 18 января, в итальянских областях Лацио, Абруццо и Марке в течение нескольких часов произошло четыре сильных землетрясения магнитудой более 5.
Четыре подземных толчка, магнитуда которых превысила 5, вызвали сходы снежных лавин и оползни. В результате землетрясения тысячи семей в регионе Марке остались без электричества, жители еще нескольких деревень оказались отрезаны от внешнего мира.
В регионе Абруццо жертвой землетрясения стал один человек - 83-летний мужчина был найден под завалами его сарая в городе Терамо. Еще один человек попал под снежную лавину и числится пропавшим без вести.
Подземные толчки также ощущались в регионе Лацио, в том числе и в Риме, где была приостановлена работа метро.
Землетрясение произошло после снегопада, который продолжался более суток в горной местности близ города Аматриче и Норча.
видео: Planeta Snakedos