Снежная лавина накрыла отель в Италии, погибли 30 человек

Сход лавины, вероятно, спровоцировало землетрясение, произошедшее в центральных районах Италии накануне.

В Италии снежная лавина накрыла трехэтажный отель возле горы Гран Сассо в регионе Абруццоо. В результате чего погибли 30 человек.

Об этом сообщили итальянские спасатели, пишет русская служба ВВС.

Сход лавины, вероятно, спровоцировало землетрясение, произошедшее в центральных районах Италии накануне.

Однако из-за сильных снегопадов и заблокированных дорог спасателям удалось добраться до отеля лишь рано утром в четверг.

"Много погибших", — цитируют итальянские СМИ представителя спасательной службы Антонио Крочетту.

По словам спасателей, крыша здания частично разрушилась в результате удара лавины.

По предварительным данным, в отеле Rigopiano находились до 30 человек.

Также появились первые кадры обрушения внутри отеля.

Стоит отметить, что 18 января, в итальянских областях Лацио, Абруццо и Марке в течение нескольких часов произошло четыре сильных землетрясения магнитудой более 5.

Четыре подземных толчка, магнитуда которых превысила 5, вызвали сходы снежных лавин и оползни. В результате землетрясения тысячи семей в регионе Марке остались без электричества, жители еще нескольких деревень оказались отрезаны от внешнего мира.

В регионе Абруццо жертвой землетрясения стал один человек - 83-летний мужчина был найден под завалами его сарая в городе Терамо. Еще один человек попал под снежную лавину и числится пропавшим без вести.

Подземные толчки также ощущались в регионе Лацио, в том числе и в Риме, где была приостановлена работа метро.

Землетрясение произошло после снегопада, который продолжался более суток в горной местности близ города Аматриче и Норча.

видео: Planeta Snakedos