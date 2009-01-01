Советник Трампа обсуждал с послом России отмену части санкций — западные СМИ

В конце декабря 2016-го Флинн якобы пять раз говорил по телефону с Кисляком.

Дональд Трамп Reuters

Советник— Майкл Флинн — за месяц до, обсуждал с послом РФ в стране Сергеем Кисляком отмену части

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные The Washington Post, пишет УНИАН.

По данным источников, результатом общения стал "потенциально нелегальный" сигнал России о том, что введенные против нее ограничительные меры могут быть отменены.

"… месяц назад собеседники журналистов сообщали, что Флинн провел пять телефонных разговоров с Кисляком 29 декабря (2016 года — ред.)", — говорится в статье.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Дональд Трамп пока не принял решение по антироссийским санкциям. До этого советник главы государства Киллиан Конвей говорил, что администрация президента Штатов рассматривает их снятие.