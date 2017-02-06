У Трампа объяснили, от чего будет зависеть отмена санкций против России

Соединенные Штаты Америки (США) обеспокоены эскалацией насилия на востоке Украины и от поведения России будет зависеть будущее санкций.

Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс в интервью ABC News, пишет Европейская правда.

"В следующие месяцы мы посмотрим, как ответить на этот вопрос" — сказал он, отвечая на вопрос, будут ли санкции сохраняться, пока Россия нарушает перемирие в Украине.

"Все зависит от того, увидим мы или нет какие-то изменения в отношении России и будет ли возможность сотрудничать ради общих интересов", — отметил Пенс.

"Россия также заинтересована в борьбе с радикальным исламским терроризмом, особенно с "Исламским государством". И если у нас есть возможности для сотрудничества, я думаю, президент будет изучать перспективы для восстановления отношений", — добавил вице-президент.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что уважает своего российского коллегу Владимира Путина, однако не уверен, что они будут ладить между собой.

"Он лидер своей страны. Лучше ладить с Россией, чем наоборот, и, если Россия поможет нам в борьбе против ИГИЛ, это будет очень хорошо. Буду ли я с ним ладить? Еще не знаю" — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Конгресс США может принять новые санкции против России и без Трампа.

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