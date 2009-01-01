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Скандал в США. Советник Трампа подал в отставку, ему уже нашли замену

Сегодня, 09:05

Флинн якобы признал, что предоставил властям США неполную информацию о своих контактах с послом РФ.

Майкл Флинн
Майкл Флинн Reuters
В США советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн подал в отставку, исполняющим его обязанности назначили генерала в отставке Джозефа Кита Келлога.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные Белого дома.

До этого телеканал CNN сообщил о письме, якобы написанном уже экс-советник, в котором он признал, что предоставил властям Штатов неполную информацию о своих контактах с послом РФ.

По данным агентства, Келлог — генерал в отставке и ветеран вооруженных сил США. Он служил с 1967 по 2003 год, два года провел на войне во Вьетнаме. До выхода на пенсию был директором по коммуникациям и компьютерным технологиям в объединенном комитете начальников штабов.

Ранее западные СМИ писали, что в США министерство юстиции предупреждало Белый дом о том, что Майкл Флинн может быть уязвим для шантажа со стороны Российской Федерации. Ознакомиться со сведениями журналистов можно здесь.

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Трамп, Россия, Флинн, советник, Келлог
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