Скандал в США. Советник Трампа подал в отставку, ему уже нашли замену

Флинн якобы признал, что предоставил властям США неполную информацию о своих контактах с послом РФ.

Майкл Флинн Reuters

В США советник президентапо нацбезопасности Майкл Флинн подал в отставку, исполняющим его обязанности назначили генерала в отставке Джозефа Кита Келлога.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные Белого дома.

До этого телеканал CNN сообщил о письме, якобы написанном уже экс-советник, в котором он признал, что предоставил властям Штатов неполную информацию о своих контактах с послом РФ.

По данным агентства, Келлог — генерал в отставке и ветеран вооруженных сил США. Он служил с 1967 по 2003 год, два года провел на войне во Вьетнаме. До выхода на пенсию был директором по коммуникациям и компьютерным технологиям в объединенном комитете начальников штабов.

POTUS Trump Names Lt. General Joseph Keith Kellogg, Jr. as Acting National Security Advisor-Accepts Resignation of Lt. General Michael Flynn pic.twitter.com/hrHNuefNe3 — The White House (@WhiteHouse) 14 лютого 2017 р.

Ранее западные СМИ писали, что в США министерство юстиции предупреждало Белый дом о том, что Майкл Флинн может быть уязвим для шантажа со стороны Российской Федерации. Ознакомиться со сведениями журналистов можно здесь.