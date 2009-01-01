США перебросили в Румынию танки и солдат, опубликованы фото

США перебросили в Румынию 15 танков M1 Abrams, а также 500 американских солдат.

Reuters

Соединенные Штаты Америки усилилив Европе. На военную базу "Михаил Когэлничану", которая расположена на юге Румынии , американцы перебросили военную технику и 500 человек личного состава.

Отмечается, что американские военные относятся к батальону Fighting Eagles 8-го пехотного полка 3-й бронетанковой бригады, сообщает Корреспондент со ссылкой на Associated Press.

Американские военные будут участвовать в совместных с румынской стороной учениях, в которых задействуют привезенные с собой 15 танков M1 Abrams и другие боевые машины. Учения начнутся 15 марта в рамках операции НАТО Atlantic Resolve.

Также американские военные будут обеспечивать постоянное ротационное присутствие войск НАТО в Румынии.

Напомним, в январе в немецкий порт города Бременхафен прибыли корабли с американскими военными грузовиками, танками и орудиями. Из Германии технику транспортируют в Польшу в рамках "единства альянса и поддержание мира в Европе

Ранее сообщалось, что в Восточную Европу в рамках операции "Атлантическая Решимость" будет переброшена боевая авиационная бригада армии США, которая уже прибыла в Бельгийский порт Антверпен.