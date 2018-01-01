Стартовало экстренное совещание Совбеза ООН из-за отравления Скрипаля. Онлайн-трансляция

Первым слово взял представитель Соединенного Королевства.

Министерство иностранных дел Великобритании созвало

4 марта 66-летний Скрипаль и его 33-летная дочь Юля были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. На данный момент они находятся в реанимации в критическом состоянии.

Напомним, разработчик "Новичка" оценил шансы на выживание Скрипаля и его дочери. По его оценке, они не смогут полностью выздороветь. Позднее создатель яда "Новичок" извинися перед Скрипалем: "Жаль, что я участвовал в разработке". Советский ученый был убежден, что производит оружие защиты, а не поражения.

Великобритания заявила, что к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля причастна Россия.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на запросы Великобритании по делу об отравлении Скрипаля до тех пор, пока российской стороне не дадут доступ к материалам дела.

Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала выступление премьер-министра Терезы Мэй в британском парламенте "цирком".

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Как сообщалось, власти Великобританию вышлют 23 российских дипломатов в ответ на отравление экс-сотрудника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля и его дочери в городе Солсбери. Кроме того, Мэй заявила о том, что Великобритания "замораживает" все запланированные двухсторонние контакты с Россией на высшем уровне.

Первым слово взял представитель Соединенного Королевства. В ходе расследования Лондон пришел к выводу, что Скрипаль был отравлен с помощью вещества "Новичок". На основании этого и делается вывод о причастности России к данному инциденту. "Либо это прямое нападение на мою страну, либо Россия потеряла контроль над газом, который сама же и произвела", — заявил он.

Лондон заявил, что они соблюдают положения Конвенции о запрещении химоружия, а вот Москва — нет. В то еж время, напомним, Россия утверждает прямо противоположное.