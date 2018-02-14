Стрельба в школе во Флориде: количество погибших достигло 17 человек

Совершивший вооруженную атаку подросток задержан.
Официальную информацию об увеличении количества погибших сообщает CNN со ссылкой на полицию.
Ссылаясь на слова шерифа округа, Associated Press сообщает о 17 погибших.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в школе Флориды, по предварительным данным, погибло два человека и еще 14 пострадавших госпитализированы. Однако точные данные о жертвах в полиции не сообщали.
Вооруженную атаку на учебное заведение совершил 19-летний бывший ученик школы. Он, по информации СМИ, сначала привел в действие пожарную сигнализацию в школе, "что привело к хаосу, а затем начал стрелять".