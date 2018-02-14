Стрельба в школе во Флориде: количество погибших достигло 17 человек

Совершивший вооруженную атаку подросток задержан.

Преступник задержан полицией. Фото: CNN

Около 17 человек стали жертвами атаки с применением огнестрельного оружия в школе города Парклэнд в американском штате Флорида.

Официальную информацию об увеличении количества погибших сообщает CNN со ссылкой на полицию.

Ссылаясь на слова шерифа округа, Associated Press сообщает о 17 погибших.

Фото: скрин Twitter/The Associated Press

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в школе Флориды, по предварительным данным, погибло два человека и еще 14 пострадавших госпитализированы. Однако точные данные о жертвах в полиции не сообщали.

Вооруженную атаку на учебное заведение совершил 19-летний бывший ученик школы. Он, по информации СМИ, сначала привел в действие пожарную сигнализацию в школе, "что привело к хаосу, а затем начал стрелять".