Теракт в Кабуле. В украинской авиакомпании рассказали о гибели своих пилотов

Один из пилотов был уроженцем города Первомайск Харьковской области.

Reuters

В результате нападения террористов на отель Intercontinental в Кабуле погибли двое пилотов украинской частной авиакомпании "Украинские крылья".

Как заявил директор данной авиакомпании Владимир Костенко эту информацию подтвердила афганская авиакомпания Kam Air, которая нанимала украинских пилотов, сообщает "Громадське".

Один из пилотов был уроженцем города Первомайск Харьковской области, 1974 года рождения. Журналисты на данный момент не публикуют его имя по этическим соображениям.

Отмечается, что пока отсутствует информация о личности второго украинского пилота.

Напомним, ВВС со ссылкой на информацию от местной полиции заявило, что среди жертв теракта были опознаны девять граждан Украины и по одному гражданину Греции, Германии и Казахстана.