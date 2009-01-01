Теракт в Манчестере. В Ливии задержаны отец и брат возможного смертника

Рамадан Абеди утверждает, что его сын готовился к паломничеству в Саудовскую Аравию.

Салмана Абеди The Guardian

В столице Ливии — Триполи — задержали младшего брата и отца

Об этом пишет Deutsche Welle, ссылаясь на спикера антитеррористических сил страны.

В то же время он уточнил, что брат возможного смертника — Хашем Абеди — обезврежен вечером 23 мая.

По данным ливийских правоохранителей, его подозревают в связях с террористической группировкой "Исламское государство", он якобы знал о подготовке преступления.

Позже стало известно о задержании отца подозреваемого — 51-летнего Рамадана Абеди, его лишили свободы для проведения допросов. Ранее в телефонном разговоре с Associated Press мужчина заверил, что его сын не совершал теракт и готовился к паломничеству в Саудовскую Аравию.

"Мы не поддерживаем убийство невинных людей. Это не мы. Мы не те, кто взрывает себя среди невинных. Мы ходим в мечети, цитируем Коран, но не делаем таких вещей", — заверил собеседник агентства.

Напомним, 22 мая в Манчестере на стадионе прогремел взрыв, погибли 22 человека, среди них есть дети, пострадали более 100 человек. Ответственность за преступление взяло на себя "Исламское государство".