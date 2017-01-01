The Wall Street Journal: К победе на выборах президента Чехии идет друг Путина

Действующий президент страны Милош Земан уверенно победил в первом туре выборов, и готовится победить на втором. Все больше восточноевропейских стран начали ориентироваться на Москву как противовес традиционным лидерам Евросоюза, отмечает The Wall Street Journal. "Главред" предлагает первод статьи.

Действующий президент Милош Земан имеет хорошие шансы пойти на второй срок. Фото: Reuters

В столице Чехии Праге в пятницу и субботу проходил первый тур президентских выборов, и в голосовании принимала участие мировая держава - Россия.

Президент Милош Земан, который намерен заступить на второй срок, стал европейским партнером Владимира Путина. Отношения Праги с Москвой в десять раз важнее, чем с такими соседями, как Франция, сказал он в ноябре российскому президенту на русском перед журналистами, которых отчитал за их неспособность говорить на этом языке.

73-летний глава государства также предложил провести референдум, в котором предложил чехам ответить, хотят ли они покинуть Евросоюз и НАТО.

Дружба с Путиным не является проблемой для чехов

По данным Associated Press, в первом туре Земан победил, набрав 40% голосов, но поскольку он не набрал абсолютного большинства, 26 января ему и занявшему второе место Иржи Драгошу предстоит последний тур.

Драгош, 68-летний экс-президент Академии наук Чехии, ориентируется на Запад в большей степени, чем Земан. То, что Земан хвалит Путина, включая одобрение аннексии Крыма и авиаудары в сирийских городах, озадачивает часть чехов, но не является проблемой для его основных избирателей. Теперь эти воспоминания улетучились у части чехов, наблюдающих, как в их стране доминируют Вашингтон и ЕС.

Земан является лицом реванша среди малых европейских государств центральной и восточной Европы за их статус на континенте. Решение ЕС поселить тысячи беженцев в бывших коммунистических государствах обострило чувство, что у этих стран нет голоса в крупнейшем клубе Европы.

Малые страны ЕС боятся диктата Берлина и Парижа

Чехи в подавляющем большинстве положительно относятся к ЕС и не хотят его покидать, однако большинство возражает против более глубокой интеграции - путем перехода на евро или размещением направляемых Евросоюзом беженцев. Надвигающийся выход Великобритании, часто выступающей на стороне малых государств Европы, увеличил опасения в том, что в ЕС будут доминировать крупные государства, такие как Германия или Франция, где президент Эммануэль Макрон настаивал, что ЕС должен стать более экономически и политически переплетенным внутри себя.

Влиятельное меньшинство малое в Польше, но в остальном растет везде, выступая за улучшение отношений с Россией как путь к установлению противовеса старым мировым державам Европы. Премьер-министр Венгрии Орбан пустил Россию строить в своей стране атомную электростанцию, часто встречался с Путиным, участвовал с ним в соревнованих по дзюдо и называл российскую демократию образцом для Европы. Орбан, бывший советский диссидент, почти наверняка в 2018 году выиграет в третий раз подряд. Земан входит в число наиболее заметных сторонников Путина. Он призвал Украину обменять Крым на российский газ, а в интервью WSJ предложил альянс между НАТО и Россией, отметив, что у Москвы есть собственный богатый опыт борьбы с терроризмом.

Исследователь из American Enterprise Institute Далибор Рохац объясняет: "Воспоминания стираются, а непосредственной угрозы от России нет. Если люди с чем-то и ассоциируют Россию, так это со спрятанными в Чешской Республике российскими богатствами".

В то же время в политическом окружении Земана взгляды на дальнейшую работу с ним расходятся: часть команды убеждена, что стране на следующий президентский срок Чехии нужен лидер, который выступает за ЕС и вестернизацию.

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