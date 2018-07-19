Трамп смоделировал сценарий Третьей мировой войны

Американский президент охарактеризовал Черногорию как "маленькое, но агрессивное" государство

Дональд Трамп Reuters

Президент США Дональд Трамп описал ситуацию, при которой может начаться Третья мировая война.

По его мнению, виной этому может стать блок НАТО в целом и Черногория в частности, которая недавно вошла альянс. При этом американский президент охарактеризовал Черногорию как "маленькое, но агрессивное" государство, передает РБК.

"Черногория - это очень маленькая страна с очень сильным народом. Черногорцы - сильный народ, очень агрессивный народ. Они могут разозлиться, и, поздравляю, начинается Третья мировая! (...) Мы защищаем их, а они даже не платят за это", - возмутился Трамп.

Власти Черногории, армия которой насчитывает всего 2 тысячи военных, уже отреагировали на заявление президента США. В Черногории отметили, что "выступают за мир во всем мире, а не только на европейском континенте". В ответе черногорцев также сказано, что они хранят мир "вместе с американскими солдатами, находящимися в Афганистане".

На недавнем саммите стран НАТО президент США потребовал от членов альянса увеличить свои расходы на оборону до 4 процентов вместо прежних 2 процентов.

Ранее Дональд Трамп заявил, что некоторые страны НАТО просрочили выплаты, в связи с чем встает вопрос о возмещении средств США.

"Многие страны НАТО, которые мы, как ожидается, будем защищать, не только выполняют свое обязательство по 2 процентам (расходов на оборону в процентах от ВВП. - Прим.), что очень мало, но также многократно просрочили выплаты. Возместят ли они их США?" - написал он в Twitter.

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