Трамп смоделировал сценарий Третьей мировой войны

Президент США Дональд Трамп описал ситуацию, при которой может начаться Третья мировая война.

По его мнению, виной этому может стать блок НАТО в целом и Черногория в частности, которая недавно вошла альянс. При этом американский президент охарактеризовал Черногорию как "маленькое, но агрессивное" государство, передает РБК.

"Черногория - это очень маленькая страна с очень сильным народом. Черногорцы - сильный народ, очень агрессивный народ. Они могут разозлиться, и, поздравляю, начинается Третья мировая! (...) Мы защищаем их, а они даже не платят за это", - возмутился Трамп.

Власти Черногории, армия которой насчитывает всего 2 тысячи военных, уже отреагировали на заявление президента США. В Черногории отметили, что "выступают за мир во всем мире, а не только на европейском континенте". В ответе черногорцев также сказано, что они хранят мир "вместе с американскими солдатами, находящимися в Афганистане".

На недавнем саммите стран НАТО президент США потребовал от членов альянса увеличить свои расходы на оборону до 4 процентов вместо прежних 2 процентов.

Ранее Дональд Трамп заявил, что некоторые страны НАТО просрочили выплаты, в связи с чем встает вопрос о возмещении средств США.

"Многие страны НАТО, которые мы, как ожидается, будем защищать, не только выполняют свое обязательство по 2 процентам (расходов на оборону в процентах от ВВП. - Прим.), что очень мало, но также многократно просрочили выплаты. Возместят ли они их США?" - написал он в Twitter.