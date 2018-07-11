Трамп потребовал от стран НАТО удвоить расходы на оборону - Bloomberg

На саммите стран НАТО президент США Дональд Трамп потребовал от членов альянса увеличить свои расходы на оборону до 4 процентов вместо прежних 2 процентов.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Президент Трамп поднял вопрос не только до 2 процентов, но и установил новую цель - 4 процента", - заявил президент Болгарии Румен Радев.

Два других должностных лица НАТО, знакомые с обсуждением, подтвердили цель в 4 процента. При этом не уточняется, было ли это формальным политическим предложением.

Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что Трамп предложил странам-участницам НАТО повысить оборонные расходы до 4 процентов ВВП, передает ТАСС.

Ранее Трамп заявил, что некоторые страны НАТО просрочили выплаты, в связи с чем встает вопрос о возмещении средств США.

"Многие страны НАТО, которые мы, как ожидается, будем защищать, не только выполняют свое обязательство по 2 процентам (расходов на оборону в процентах от ВВП. - Прим.), что очень мало, но также многократно просрочили выплаты. Возместят ли они их США?" - написал он в Twitter.

Накануне Дональд Трамп написал письмо нескольким лидерам НАТО, включая Германию, Бельгию, Норвегию и Канаду, в котором обвинил страны в том, что они прилагают недостаточно усилий для организации собственной обороны и предупреждил, что Белый дом теряет терпение из-за неспособности членов Альянса выполнять свои обязательства в вопросе безопасности.