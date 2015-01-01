Трамп заявил, что Россия участвовала в хакерских атаках на США

У нас много хакерских атак, заявил Трамп.

Дональд Трамп Reuters

Хакерские атаки в отношении США совершают Россия и другие страны.

Об этом избранный президентом США Дональд Трамп заявил в ходе своей первой пресс-конференции с момента победы на выборах, сообщает "112 Украина".

"Я не обсуждал это с главами разведки. Я считаю, что это бесчестие, что информация вроде этой вышла. Я читал эту информацию, это все подделка, этого не случалось. Эта информация поступила от наших оппонентов. Это была группа оппонентов, больных людей. Они собрали весь этот бред. Я думаю, что это Россия, но еще мне кажется, что мы были взломаны другими государствами, другими людьми… Вероятно, это был Китай. У нас много хакерских атак, и одно из того что сделаем — мы имеем один из лучших компьютерных умов в мире. Мы соберем этих людей и соберем защиту от хакерских атак", — сказал Трамп.

Напомним, ранее кандидат на должность госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил о Крыме: РФ захватила территорию, которая ей не принадлежит.