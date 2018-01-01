В Беларуси предложили запретить георгиевские ленты

В тексте петиции заявляется, что лента в настоящее время стала "символом беззакония, хаоса, нестабильности и сотен жертв сепаратизма".

УНИАН

В Беларуси начался сбор подписей под петицией за запрет на пропаганду георгиевской ленты

Соответствующая петиция опубликована на сайте petitions.by.

"Просим ввести запрет и административную ответственность за пропаганду георгиевской (гвардейской) ленты, а именно: изготовление, публичное использование, демонстрацию, ношение, а также распространение ленты и (или) ее изображения на суверенной территории Республики Беларусь", - говорится в обращении.

В тексте петиции отмечается, что лента в настоящее время стала "символом беззакония, хаоса, нестабильности и сотен жертв сепаратизма", а ее использование "представляет опасность для территориальной целостности Республики Беларусь".

Обращение планируется направить в Совет министров и Палату представителей Национального собрания Беларуси.

Напомним, в Украине запрещено публичное использование георгиевской ленты. Соответствующий закон был принят Верховной Радой в мае 2017 года. Демонстрация, ношение атрибута или его изображения карается его конфискацией и штрафом. При повторном нарушении штраф возрастает, возможен также административный арест.

Ранее сообщалось, что жители одного из районов Кривого Рога вызвали полицию из-за георгиевской ленты и флага СССР, которые увидели в микроавтобусе на парковке.

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