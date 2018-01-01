В центре Киева двое мужчин не поделили проезжую часть и устроили стрельбу: объявлен план "перехват"

Автомобили виновников инцидента разыскиваются.

Водители решили с автоматом доказать свою правоту facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве на проспекте Глушкова произошла перестрелка между двумя водителями, которые не поделили на парковке первоочередность выезда.

В розыск объявлен белый Mercedes Benz Sprinter и темный Suzuki Grand Vitara, водители которых устроили стрельбу. Об этом сообщается на странице полиции Киева в Facebook.

Свидетели утверждают, что оба водителя использовали в многолюдном месте огнестрельное оружие.

В полиции заявили о плане "перехват". Устроивших стрельбу водителей разыскивают все наряды полиции. На месте происшествия правоохранители проводят осмотр и опрашивают свидетелей.

Патрульная полиция Киев

В интернет-сообществе dtp.kiev.ua сообщили, что стрельба произошла на парковке возле торгового центра "Магеллан". Кто-то из водителей открыл огонь из автомата.

Напомним, ранее в Одессе мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия из окна своей квартиры по проходящим мимо пешеходам.