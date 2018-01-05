В частной разведке США рассказали о новом американском ударе по Путину

США могут ввести санкции, касающиеся суверенного долга России.
Как говорится в материале частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, в августе американский президент Дональд Трамп подписал закон, включающий положения о расширении санкций в отношении РФ в ближайшие годы. С февраля Министерство финансов США представит подробную информацию о возможных новых санкциях, которые будут связаны главным образом с расследованием вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года.
В своем февральском отчете Минфин США подробно расскажет о влиянии на Россию и мировой рынок возможных санкций против граждан США, которые покупают новый государственный долг России, пишет "Апостроф".
"Если США введут санкции, касающиеся суверенного долга России, то это может отпугнуть и других западных инвесторов за пределами Соединенных Штатов от покупки российских евробондов", — отмечают в Stratfor.
Еще один вариант санкций станет частью второго отчета Министерства финансов США, который будет опубликован в феврале. В нем будут представлены наиболее значимые российские олигархи, их доходы, доказательства коррупции, их деловые связи и активы за рубежом, а также источники их доходов.
"Их семьи и соратники будут подвергаться санкциям, равно как и их активы. Кроме того, их детям могут запретить учиться за границей. Сфера применения этого варианта ограничительных мер резко отличается от действующих персональных санкций. Те олигархи, в отношении которых уже введены санкции, в основном хранят свои активы внутри России, и они также напрямую связаны с внешней политикой России – и конкретно с конфликтом в Украине. Расширение этого списка олигархами, которые являются личными друзьями Путина, приближается к прямой атаке на президента РФ", — подчеркнули в частной американской разведке.
Европейцы также могут согласиться с санкциями за нарушение прав человека. В конце 2012 года США утвердили "акт Магнитского", вводящий персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека. На протяжении многих лет США расширяют этот список. Единственным высокопоставленным человеком в нем до недавнего времени был глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Однако 20 декабря Вашингтон дополнил список, включив в него чеченского лидера Рамзана Кадырова, которого обвиняют в преследовании гомосексуалов.
Кроме того, в следующем году США, скорее всего, наложат санкции на российские оборонные компании, которые предоставляют технологии, нарушающие Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).
"Так что для США и России 2018-й станет еще одним годом противостояния. В то время как Вашингтон перебирает инструменты, которые он может использовать против Москвы, Россия готовится к еще более жестким отношениям, изолируя свою экономику и строя мосты в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке", — добавили в Stratfor.
Напомним, ранее в России рассказали, как путинское окружение в панике ожидает грядущих санкций.