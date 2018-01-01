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В Европе приняли резолюцию с требованием к РФ освободить всех украинских политзаключенных

Сегодня, 15:51

В России насчитывается "более 70 украинских политических заключенных"

Заседание Европарламента
112.ua
Европейский парламент принял резолюцию с требованием "незамедлительно и безоговорочно" освободить отбывающего срок в российской тюрьме украинского режиссера Олега Сенцова и "всех других незаконно задержанных в России и на Крымском полуострове" граждан Украины.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", согласно резолюции ЕП, в настоящее время в России насчитывается "более 70 украинских политических заключенных".

Парламентарии ЕС выразили "свою глубокую обеспокоенность тем, что многие украинские политзаключенные, в том числе Николай Карпюк, Владимир Присич, Алексей Черный и Евгений Панов, подвергались серьезным пыткам".

В резолюции содержится призыв к ЕС "выступить с заявлением, осуждающим нарушения прав человека в России и попытки спрятать их под прикрытием чемпионата мира по футболу".

Ранее сестра незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, который объявил голодовку, Наталия Каплан сообщила, что его госпитализировали в реанимацию.

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Теги:  
Европарламент, Олег Сенцов, Украина
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