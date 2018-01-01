В Facebook "засекли" новую масштабную утечку данных - СМИ

Скандалы со "сливом" информации из популярнейшей мировой соцсети по-прежнему продолжаются.
Соответствующее сообщение опубликовал портал New Scientist со ссылкой на расследование, проведенного собственными журналистами.
По их данным, ученые из Кембриджского университета создали специальное приложение myPersonality, а затем предоставляли информацию, полученную с помощью него, тысячам исследователей через интернет-порталы с недостаточными условиями безопасности. Таким образом, данные оставались в свободном доступе около четырех лет.
Также известно, что информация включала в себя, в том числе, результаты психологических тестов. Руководство разработкой приложения занимались Дэвид Стилвелл и Михаил Косински из "Центра психометрии" Кембриджского университета. Кроме того, на начальных этапах над проектом трудился еще и Александр Коган, известный широкой общественности по истории с утечкой данных пользователей Facebook в компанию Cambridge Analytica.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Facebook обвинили в привлечении аудитории любой ценой.
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