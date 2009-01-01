В ФБР подозревают, что Манафорт получил до 100 млн долларов от промосковских клиентов — СМИ

Специальный советник Бюро, в частности, пытается выяснить, уклонялся ли эксперт от выплаты налогов.

Пол Манафорт Reuters

Бывший политтехнолог Партии регионов, экс-руководитель предвыборного штаба уже президента США Дональда Трампаи консалтинговые фирмы, которые он возглавлял, за десятилетия могли получить от 80 до 100 млн долларов от промосковских украинских и российских клиентов.

Об этом американскому изданию Miami Herald сообщили два источника, ссылаясь на данные расследования Федерального бюро расследований, пишет Укринформ.

По его сведениям, специальный советник ФБР Роберт Мюллер сосредоточился на изучении сложной "финансовой картины" эксперта, пытаясь установить, уклонялся ли он от выплаты налогов и участвовал ли в каких-либо схемах по отмыванию денег.

"Охота за его финансовыми отчетами через лабиринт офшорных банковских счетов стала важным этапом расследования", — отмечается в статье.

Ранее Пол Манафорт признал, что в 2012-2013 годах его компания получила 17 млн долларов от Партии регионов за работу в интересах политсилы, в том числе за ее предвыборную программу.