В Германии мужчина в баре открыл огонь из винтовки, есть жертвы и пострадавшие

Инцидент случился вчера вечером, возможного злоумышленника уже задержали правоохранители.
Об этом сообщает немецкий телеканал Welt N24, пишет РБК-Украина.
Агентство уточнило, что инцидент случился в городе Траунройт, правоохранители уже задержали возможного злоумышленника, ему 62 года.
"… вечером в один из городских баров вошел вооруженный винтовкой мужчина и открыл огонь, убив двух мужчин. При этом две женщины получили тяжелые ранения", — говорится в статье.
Ранее во Франции на железнодорожной станции в департаменте Уаза неизвестные застрелили четырех людей, в том числе двух детей. Узнать больше о случившемся можно здесь.