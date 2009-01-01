В Германии мужчина в баре открыл огонь из винтовки, есть жертвы и пострадавшие

Инцидент случился вчера вечером, возможного злоумышленника уже задержали правоохранители.

Правоохранители в Германии, иллюстрация Reuters

В субботу вечером, 16 сентября, в Германии в одном из баров мужчина, убиты два посетителя, столько же — ранены.

Об этом сообщает немецкий телеканал Welt N24, пишет РБК-Украина.

Агентство уточнило, что инцидент случился в городе Траунройт, правоохранители уже задержали возможного злоумышленника, ему 62 года.

"… вечером в один из городских баров вошел вооруженный винтовкой мужчина и открыл огонь, убив двух мужчин. При этом две женщины получили тяжелые ранения", — говорится в статье.

Ранее во Франции на железнодорожной станции в департаменте Уаза неизвестные застрелили четырех людей, в том числе двух детей. Узнать больше о случившемся можно здесь.