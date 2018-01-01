В Германии произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие (фото)

Взрыв разворотил чердак здания и три верхних этажа, затем здание вспыхнуло; сообщается о 25 раненых.

В немецком городе Вупперталь в западной Германии произошел мощный взрыв в жилом доме.

Как сообщает АPNews со ссылкой на местную полицию 24 июня, инцидент произошел накануне вечером. Детонация была настолько мощной, что взрывной волной разрушен чердак здания и три верхних этажа, затем начался пожар.

Р результате взрыва насчитывается 25 пострадавших, четверо из них госпитализировали в больницы, другим была оказана медицинская помощь на месте инцидента.

На данный момент пожар ликвидирован, полиция выясняет причины произошедшего. При этом в полиции не комментируют, могл ли взрыв стать результатом теракта.

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