В Госдепе США жестко отреагировали на прибытие Путина в аннексированный Крым

Позицию озвучила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

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Представители Государственного департамента США прокомментировали визит президента РФ Владимира Путина на аннексированный полуостров Крым заявлением: "Крым это Украина".

Такое заявление официального представителя Госдепа Хизер Нойерт было опубликовано на интернет-портале ведомства.

"Мы подтверждаем нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Крым является частью Украины, и наши санкции в отношении Крыма останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет контроль над полуостровом в Украину. Четыре года назад Россия провела незаконный, сфабрикованный "референдум" в Крыме - в бесполезной попытке узаконить предполагаемую аннексию украинской территории. Жители Крыма были вынуждены голосовать под пристальным наблюдением сильно вооруженных российских войск. Утверждение России о том, что украинцы сделали свободный выбор, в этом фиктивном "референдуме" не вызывает доверия", - сказала она.

Напомним, ранее Путин высказался о варианте возвращения Крыма Украине.